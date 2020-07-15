Темный поток: ученые пытаются понять движущую силу внутри Вселенной

В самом далеком уголке нашей Вселенной ученые заметили нечто, совершенно не вписывающееся в привычную картину космоса. Странное явление получило название Темный поток, пишут «Дни».



По существующей космологической модели все движение галактических групп должно быть хаотичным. Темный поток в эти рамки никак не вписывается: 1400 скоплений, огромное количество звезд и планет движутся в едином ритме и едином направлении.

И никаких видимых причин такому поведению нет. Первые предположения астрофизиков были совершенно фантастичны. Высказывалось предположение, что Темный поток сформирован искусственно и представляет собой гигантский кластер обустроенный другими цивилизациями.

Впрочем, и более распространенная теория физиков не менее удивительна. Темный поток может двигаться в едином ритме потому, что на него влияет масса находящаяся вне пределов Вселенной.

Другими словами, ученые вполне серьезно рассматривают возможность существования параллельной Вселенной. И Темный поток может быть своеобразным космическим переходом.