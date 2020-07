Стало известно какой популярный персонаж погибнет в «Форсаже 10»

Киностудия Universal рассматривает вариант сценария «Форсажа 10», в котором погибает персонаж Вина Дизеля. Таким образом завершится основная линия франшизы.

Такой финал необходим, чтобы дать старт другим проектам по «Форсажу». Об этом пишет портал We Got This Covered.

Идея замены главного героя появилась после провала в прокате фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». В будущих спин-оффах франшизы на главные роли выйдут новые актеры.

В планах Universal выпустить сиквел «Хоббса и Шоу» и женский спин-офф «Форсажа». На главные роли в последующих проектах рассматриваются Райн Рейнольдс и Галь Гадот.

Премьера фильма «Форсаж 10» Джастина Лина пройдет в 2022 году.