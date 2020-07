Самый древний материал на Земле оказался старше Солнечной системы

В 1969 году над австралийской деревней Мурчисон ученые наблюдали весьма необычное явление. Именно тогда в небе взорвался 100-килограммовый метеорит, частицы которого были разбросаны в радиусе нескольких километров. Ученым удалось раздобыть около 52 килограммов космического объекта и в 1990-е годы внутри него были найдены микроскопические частицы минерала под названием карбид кремния.



У исследователей возникло предположение, что они имеют дело с так называемыми предсолярными зернами — межзвездными веществами, которые образовались задолго до появления Солнца и Земли. В те времена у них не было возможности рассчитать точный возраст найденных материалов, но недавно сделать это наконец-то удалось. Как и предполагали ученые, они имели дело с самыми древними материалами, когда-либо появлявшихся на нашей планете.

Об открытии группы ученых из США, Швейцарии и Австралии было рассказано в научном издании под названием Proceedings of the National Academy of Sciences. Путем измельчения найденных образцов метеорита Мурчисон исследователям удалось извлечь 40 частиц предсолярных зерен. Определение их возраста оказалось весьма трудной задачей, но ученые все же сделали это, используя данные о времени воздействия на зерна космических лучей. Под этим термином принято понимать потоки высокоэнергетических частиц, которые летят через всю нашу галактику и проникают в твердые вещества. Известно, что при взаимодействии с этими лучами в предсолярных зернах образуются новые элементы и чем дольше происходит взаимодействие, тем больше этих веществ наблюдается в конечном итоге.

Изучив данные о взаимодействии зерен с космическими лучами, ученые выяснили, что они образовались в промежутке между 5 и 7 миллиардами лет назад. Исходя из того, что наша Солнечная система образовалась 4,6 миллиардов лет назад, получается, что найденные учеными частицы образовались задолго до появления Солнца. По мнению ученых, найденные материалы на данный момент являются единственными доступными человечеству свидетельствами о существовании периода, предшествовавшего возникновению Солнца и Земли.

Вообще, подобные материалы можно обнаружить внутри многих упавших на нашу планету метеоритов. Только вот обнаружить и распознать их крайне сложно, потому что они внедрены глубоко в космические объекты и имеют микроскопические размеры. То, что ученым удалось извлечь их из метеорита Мурчисон — это большая удача. Благодаря изучению этих частиц ученые могут выдвигать различные предположения об эволюции Вселенной и рассказать много интересного о том, как образовалась наша планета.

Это одно из самых захватывающих исследований, над которыми я работал. Это самые старые твердые материалы из когда-либо найденных, и они могут рассказать нам о том, как в нашей галактике образовались звезды, — поделился один из авторов исследования по имени Филипп Хек.