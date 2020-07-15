Самую сексуальную атлетку мира назвали мотиватором после фото в коротких шортах

Самая сексуальная атлетка мира Алиса Шмидт выложила в Instagram новую фотографию и была названа мотиватором пользователями сети.

Бегунья попозировала в коротких шортах и белой подвязанной футболке. Она написала, что ее главной мотивацией является выступление на международных соревнованиях. «Моя мечта — объединиться с тысячами спортсменов со всего мира на Олимпийских играх», — заявила Шмидт.

В комментариях к посту юзеры писали, что для них главным вдохновителем является сама 21-летняя спортсменка. «Ты лучшая мотивация заниматься спортом», «Вот что значит постоянно тренироваться», «Каждый раз, когда смотрю на ваши фото, у меня перехватывает дыхание», — заявили фанаты.

9 июня Шмидт показала фото после первого старта в сезоне в Германии. Она призналась, что довольна забегом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.