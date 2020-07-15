Ольгу Бузову заподозрили в алкоголизме

На днях российская певица Ольга Бузова появилась на съемках проекта «Дом-2» в нетрезвом состоянии, и это свидетельствует о серьезных проблемах. Об этом в своем «Живом журнале» написала блогер Лена Миро. Она подчеркнула, что Бузова притащилась на работу бухой, и артистка страдает алкоголизмом.

«Я не работаю наркологом и не буду ставить окончательный и бесповоротный диагноз. Я просто выражаю свое личное мнение. Что происходит с Бузовой? Она много пьет и страдает алкоголизмом», — подчеркнула блогер.

По ее словам, если человек не может отказаться от спиртных напитков даже перед рабочим днем, это свидетельствует о пагубном пристрастии, и ни один человек в мире не может спиться всего за один месяц, из чего можно сделать вывод, что Бузова страдает пагубной привычкой уже долгое время. Однако блогер не стала смеяться над певицей, более того, она отметила, что это не тот случай, когда нужно топить или унижать человека.

По ее словам, она хочет пожелать певице перестать бухать и перестать быть зависимой от алкоголя. По мнению Миро, пьяная Бузова очень выгодна и удобна некоторым товарищам. Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором Бузова предстала в непотребном состоянии. Она вела шоу, но при этом не могла связать даже нескольких слов, и поклонники предположили, что перед съемками певица очень много выпила.