Netflix впервые объявил топ-10 своих фильмов с наибольшим количеством просмотров Netflix впервые объявил десятку фильмов из линейки Netflix Originals, которые собрали наибольшее количество просмотров за четыре недели после выхода. До этого онлайн-кинотеатр рассказывал о самых успешных результатах, но не структурировал их. Больше всего зрителей, по данным Netflix, привлекла «Операция по спасению» — боевик с Крисом Хемсвортом, сценарий которого написал Джо Руссо («Мстители: Финал»), посмотрели около 99 миллионов домохозяйств. В тройку лидеров также вошли триллер «Птичий короб» с Сандрой Баллок — количество его просмотров за месяц после релиза в итоге составило не 80, а 89 миллионов — и комедийный боевик «Правосудие Спенсера», в котором главную роль исполнил Марк Уолберг. Netflix вдобавок обновил статистику просмотров отдельных фильмов из топ-10 — так, «Тройную границу» с Беном Аффлеком и Чарли Ханнэмом за четыре недели после выхода посмотрели не 52, а 63 миллиона домохозяйств, а «Ирландца» Мартина Скорсезе — не 26,4 миллиона, а 64,2. Следует учитывать, что в январе 2020 года онлайн-кинотеатр изменил систему подсчёта — до этого просмотры учитывались только с аккаунтов, на которых зрители посмотрели как минимум 70% эпизода сериала или фильма, а после — на тех, где сериал или фильм смотрели хотя бы две минуты. 10 самых успешных оригинальных фильмов Netflix «Операция по спасению» (Exctraction) — 99 миллионов домохозяйств «Птичий короб» (Bird Box) — 89 миллионов «Правосудие Спенсера» (Spenser Confidential) — 85 миллионов «Призрачная шестёрка» (6 Underground) — 83 миллиона «Загадочное убийство» (Murder Mystery) — 73 миллиона «Ирландец» (The Irishman) — 64,2 миллиона «Тройная граница» (Triple Frontier) — 63 миллиона «Не та девушка» (The Wrong Missy) — 59 миллионов «Платформа» (The Platform) — 56,2 миллиона «Идеальное свидание» (The Perfect Date) — 48 миллионов

