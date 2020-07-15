Натали Портман ждет третьего ребенка — СМИ

В сети обсуждают новые фотографии 39-летней Натали Портман с семейной прогулки с мужем 43-летним Бенджамином Мильпье. Поклонники рассмотрели на снимках округлившийся живот актрисы и теперь подозревают, что Натали снова беременна.

Сама актриса и ее представители пока не комментиривали слухи. Напомним, у Натали есть двое детей: сын Алеф, который родился в 2011 году и дочь Амалия, которая родилась в 2017 году.

Натали Портман с детьми

Мильпье и Портман начали встречаться во время съемок фильма «Черный лебедь», где Натали сыграла балерину, а Бенджамин работал хореографом и также сыграл одну из ролей. В декабре 2010 года пресса сообщила о помолвке паре, а свадьбу они сыграли 4 августа 2012 года.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что Натали примет участие в съемках нового фильма из вселенной Marvel — Thor: love and thunder, режиссером которого стал Тайка Вайтити. Согласно аннотации ее героиня в новом фильме должна взять на себя обязанности Тора-громовержца и стать обладательницей молота Мьельнира. Выход картины на экраны изначально был запланирован на ноябрь 2021 года.