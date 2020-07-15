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Найден ген, который заставит комаров не кусать людей и разносить вирусы

Самцы комаров не кусаются и не способны передавать патогенные микроорганизмы людям. Самки комаров, с другой стороны, опасны. Исследователи из Virginia Tech доказали, что один ген может превращать самок комаров Aedes aegypti в фертильных самцов комаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Присутствие определяющего самца локуса (M locus) определяет мужской пол в Aedes aegypti, а локус M наследуется только потомством мужского пола, во многом как человеческая Y-хромосома.

Ученые вставили Nix, ранее обнаруженный мужской определяющий ген в локусе M Aedes aegypti, в хромосомную область, которая может наследоваться женщинами. Этим исследователи показали, что одного гена Nix было достаточно для превращения самок в фертильных самцов. Это может иметь решающее значение для разработки будущих методов борьбы с комарами.

Исследователи создали и охарактеризовали множество трансгенных линий комаров, которые экспрессировали дополнительную копию гена Nix под контролем его собственного промотора. Мария Шарахова, доцент кафедры энтомологии в Колледже сельского хозяйства и естественных наук, и Анастасия Науменко, бывший научный сотрудник и выпускник, нанесли на карту участок хромосомной вставки дополнительной копии Nix.

Другая команда ученых обнаружила, что одного трансгена Nix, даже без локуса М, было достаточно для превращения самок в самцов с характерными для мужчин сексуально-диморфными чертами и мужской экспрессией генов.

Обнаружено, что Nix-опосредованное половое преобразование является очень проникающим и стабильным на протяжении многих поколений в лаборатории, а это означает, что эти характеристики будут унаследованы для будущих поколений.

Мишель Андерсон, старший научный сотрудник Института Пирбрайта в Великобритании

Сейчас у гена Nix есть большой потенциал для разработки стратегий борьбы с комарами для сокращения популяций переносчиков болезней.

Генетические методы, которые основаны на спаривании для борьбы с комарами, нацелены только на один конкретный вид. В этом случае ученые нацеливаются на Aedes aegypti, вид, который проник в Америку несколько сотен лет назад и представляет угрозу для людей.

Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем могут быть получены потенциально полезные трансгенные линии для первоначального тестирования в лабораторных условиях. Ученые хотят изучить механизм, с помощью которого ген Nix активирует путь развития самца. Команда также заинтересована в том, чтобы узнать, как она развивается в комарах одного и того же рода.

Также исследователи надеются, что их результаты послужат основой для будущих исследований гомоморфных половых хромосом, которые обнаруживаются у других насекомых, позвоночных и растений.

15 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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