Найден ген, который заставит комаров не кусать людей и разносить вирусы

Самцы комаров не кусаются и не способны передавать патогенные микроорганизмы людям. Самки комаров, с другой стороны, опасны. Исследователи из Virginia Tech доказали, что один ген может превращать самок комаров Aedes aegypti в фертильных самцов комаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самки комаров Aedes aegypti нуждаются в крови для производства яиц, что делает их основными носителями возбудителей, вызывающих вирус Зика и лихорадку денге у людей.