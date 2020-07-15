На большие экраны выходит фильм «Создатель»

Действие фантастической киноленты «Создатель» разворачивается в 2038 году. Талантливый ученый работает над созданием настоящего искусственного интеллекта.

Его задача обрести вечную жизнь для сильных мира сего. Прототип практически готов, однако остается завершающая и непредсказуемая фаза — эмоции. Сложность заключается в том, что главный герой хочет наделить прототип эмоциями своей умершей жены …

Главные роли в картине «Создатель» выполнили Рона Митра и Тео Джеймс, ранее снимались вместе в мистической серии «Другой мир». Актеры прекрасно знают друг друга, и это помогает им создать особую атмосферу на экране. Картина стала полнометражным дебютом сценариста и режиссера Гэвина Ротери.

Премьера в Украине состоится одновременно с премьерой в Западной Европе и США.