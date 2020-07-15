Министерство образования Украины выступило против языкового закона Бужанского

В своем Facebook-аккаунте Тарас Креминь, занимающий должность уполномоченного по защите прав государственного языка, обратился с призывом к депутатам Верховной Рады не голосовать и не выносить на рассмотрение проект закона одиозного представителя от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского , предусматривающего отмену преподавания 80% предметов в школах на государственном языке.

При этом высокопоставленный чиновник напомнил об аналогичной просьбе не выносить на рассмотрение этот проект со стороны членов профильного парламентского комитета.

По словам языкового омбудсмена, в Министерстве образования против принятия проекта закона №2362, так как он полностью не соответствует целям реформирования сферы образования, а еще для его реализации понадобиться дополнительно 56 млн. грн.

«Заявление о том, что этим законопроектом предусмотрена защита законных прав русского или других языков, полностью неправдиво», — написал Креминь.

В отдельности он пояснил, что Конституционный суд признал легитимность принятого 16 июля прошлого года языкового закона. При этом языковый омбудсмен выразил надежду на то, что народные депутаты проявят «государственную позицию и мудрость».