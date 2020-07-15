Самую сексуальную атлетку мира назвали мотиватором после фото в коротких шортах Ученые создали лекарство от рака на основании яда скорпиона » Мел Гибсон вернулся в боевики Новый криминальный триллер с Эмилем Хиршем, Кейт Босворт и Мелом Гибсоном в главных ролях стартует в украинском прокате. Снял киноленту «Ураган» известный режиссер и сценарист Майкл Полиш. Съемки проходили в Пуэрто-Рико. По сюжету, группа людей, которая застряла в многоквартирном доме во время сильного урагана, противостоит вооруженным грабителям, которые намерены похитить из здания 55 млн долларов. Никто не может самовольно покинуть территорию, иначе рискуют погибнуть от порывов ветра. Жизнь всех жильцов дома в опасности, начинается общая эвакуация. На стороне закона оказываются полицейский (Хирш), упрямый эксдетектив (Гибсон) и его дочь (Босворт).

Большая часть съемок фильма «Ураган» проходила в павильоне, где были созданы специальные декорации. Фильм находится в списке самых ожидаемых премьер 2020 года.

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