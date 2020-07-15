Количество лжи о «преступлениях» Петра Порошенко уже начинает переходить границы здравого смысла

Журналист и блогер Дмитрий Вовнянко пишет у себя в Facebook, что любой человек, который способен воспринимать информацию критически, поймет, что и за заявлениями Верещук о Порошенко, и за «пленками Деркача» — тянется шлейф лжи. Достоверность «пленок» при нынешних технологиях – такая же, как в надписи на заборе.

В то же время становится все более очевидно, намерения посадить Порошенко сыплются как шатких сарай. Сами сотрудники спецслужб пытаются избежать участия в этих делах или откровенно заявляют о давлении сверху – как руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий. Дальше будет только хуже.

По словам журналиста, предыдущая ложь о Порошенко и его команде также разваливается. Подольский районный суд Киева признал, что серия передач проекта «Бигус-инфо» о «Свинарчуках» не соответствует действительности, проще – что украинцев руками продажного Бигуса обманули.

На фоне 260 тыс. тонн нефти, которые «Укрнафта» продала компаниям Коломойского по цене 18 долларов за баррель, при рыночной цене – 40 долларов, то есть уже с убытком государства в 1,3 миллиарда грн возникает вопрос – и, кто же здесь мародеры?