Как пережить перепады температуры с наименьшими потерями для организма

Температурные перепады крайне негативно влияют на самочувствие многих людей. Если речь идет о метеочувствительных людях, в такие дни они часто жалуются на сонливость, спазмы и головные боли. Семейный доктор Юрий Зинчук рассказал, как улучшить самочувствие в дни серьезных температурных перепадов.

Он подчеркнул, что в такие дни нужно особенно внимательно следить за здоровьем, и перепады температуры опасны для людей с пораженными атеросклерозом сосудами. Нередко в такие дни случаются инфаркты и инсульты.

Доктор рекомендует всем этим людям несколько раз в день измерять давление и обязательно принимать соответствующие препараты. Следите за прогнозом погоды, и если ожидаются резкие перепады, старайтесь вообще не выходить из дома.

Если вы страдаете пониженным давлением, обязательно пейте много жидкости, лучше всего для этого подойдет вода с небольшим количеством меда и лимонного сока. Иногда головные боли возникают при обезвоживании, поэтому обязательно нужно пить не менее 2 литров воды в день. Также Зинчук рекомендует совершать пешие прогулки каждый вечер при любой погоде. Особенно полезно ходить очень медленным шагом и дышать кислородом в каком-нибудь чистом месте — например, сквере или парке. Незадолго до отхода ко сну обязательно проветривайте помещение, где вы спите.