Известный режиссер заявил,что политкорректность мешает творчеству

В одном из последних интервью режиссер Оливер Стоун обрушился с критикой Голливуда. По его мнению, некогда великое место для творчества стало «сумасшедшим домом».

«Все слишком нежные, чувствительные. В Голливуде сейчас нельзя снять фильм без консультанта», — рассказал режиссер.

Он добавил, что Американская киноакадемия каждый месяц меняет свои предпочтения и правила, чтобы угнаться за трендами. Политкорректность идет наперекор творчеству и разумной целесообразности.

«Такого уровня безумия я не видел никогда. Это будто чаепитие из «Алисы в стране чудес»», — отметил Стоун.