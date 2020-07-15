Год собаки не равен 7-ми годам у человека: ученые вывели новую формулу определения возраста собак

Многим известно «правило лапы», которое гласит: чтобы узнать возраст собаки по человеческим меркам, нужно умножить его возраст в годах на 7.

Однако на самом деле, реальное соотношение меняется со временем, заявили ученые из Национального института здоровья в США, изучившие биологические изменения в геноме собак на протяжении жизни.

Исследователи в области эпигенетики определили химические следы на ДНК, называемые метильными группами, которые соответствуют различным стадиям жизни.



Когда животные становятся старше, крошечные химические метки, называемые метильными группами, добавляются и удаляются из ДНК. Эти изменения отслеживаются на разных стадиях роста и могут быть использованы для определения биологического возраста.

Область эпигенетики достаточно хорошо изучена у людей, а некоторые коммерческие компании предлагают отправить образцы ДНК для определения биологического возраста, прочитав ваши «эпигенетические часы».

С возрастом молекулы из метильных групп прикрепляются к определенному участку ДНК или удаляются.

Трей Идекер (Trey Ideker) из Университета Сан-Диего, старший автор исследования, опубликованного в журнале Cell Systems, объяснил, что эти изменения могут рассказать о возрасте генома.

Это все равно, что вы смотрите на чье-то лицо и пытаетесь угадать возраст по морщинам, седым волосам и другим особенностям. Похожие особенности существуют и на молекулярном уровне.

Формула определения возраста собаки

Трей Идекер и его коллеги изучили паттерны метилирования на 104 лабрадорах в возрасте от нескольких недель до 16 лет и сравнили их с таковыми у людей.

Ученые смогли вывести более сложную формулу, которая лучше соответствует жизненным стадиям собаки и человека. Однако для расчетов вам понадобится научный калькулятор.

Формула звучит так:

Возраст человека=16* ln (возраст собаки) +31

ln — это натуральный логарифм

Так, если вашей собаке 2 года, то по формуле «16* ln(2)+ 31» вы получите 41 год.

Соотношение возраста собаки и человека не всегда одинаковое и со временем меняется.

В начале развитие у щенков происходит быстрее, чем у людей, а затем старение замедляется.

По этой формуле 8-месячный щенок по возрасту примерно соответствует 9-месячному ребенку, когда оба находятся на стадии развития зубов. Однако, когда собаке исполняется 4 года ее возраст приближается к человеку 53-х лет.

Средняя продолжительность жизни лабрадора — 12 лет, что сопоставимо с продолжительностью около 70-ти лет у людей.

Ученые подчеркнули, что новая формула была разработана для лабрадоров, и в дальнейшем исследование нужно будет провести на породах с большей продолжительностью жизни, которые, как правило, меньше по размеру.

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