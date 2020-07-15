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Гениальный Бэнкси разрисовал лондонское метро

Самый известный уличный художник Бэнкси создал очередной шедевр, на этот раз в метро Лондона. Видео перформанса опубликовано в Instagram.

Художник нарисовал своих знаменитых крыс, которые чихают и ходят без масок. Очевидно акция посвящена пропаганде соблюдения мер безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Если вы не в маске — вы не догоняете», — подписал видео у себя на странице Бэнкси.

В мире на сегодняшний день зафиксировано более 500 тысяч смертельных исходов от коронавируса.

15 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Культура, Новости, Общество ﻿
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