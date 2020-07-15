Азербайджан уничтожил еще один военный объект Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении. Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы.
Военный объект был уничтожен точечным ударом в ходе боевых действий в направлении Товузского района.
Во вторник, 14 июля, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что в ходе боев с вооруженными силами Армении было уничтожено до ста армянских военных. Также он сообщил, что армянская сторона понесла потери в военной технике, уничтожен опорный пункт ВС Армении.
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