Актеров сериала «Хор» преследуют несчастья и даже смерть

Сериал «Хор» назвали проклятым из-за череды смертей актеров.

Так, фанаты комедийного ситкома предположили, что с шоу что-то не так, поскольку участники съемочной группы сталкиваются с различными трагедиями.

10 июля пропавшую на озере артистку Наю Риверу объявили утонувшей. Ранее стало известно о гибели двух других актеров — 31-летнего Кори Монтейта и 35-летнего Марка Саллинга. Тело Монтейта обнаружили в 2013 году в гостинице. При этом в его организме обнаружили смертельную смесь алкоголя и героина. Саллинг покончил с собой в 2018 году.

Незадолго до этого его арестовали из-за хранения детской порнографии.

В соцсетях поклонники вспомнили и о других инцидентах, произошедших с актерами «Хора». Так, Мелисса Бенойст рассказывала, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, бывший возлюбленный сломал ей нос при помощи iPhone.

В 2014 году бойфренд другой артистки, Бекки Тобин, скончался при загадочных обстоятельствах.