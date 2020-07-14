Журналисты обвинили Зеленского в сокрытии доходов и неуплате налогов

Журналисты «5 канала» разоблачили фактическую неуплату налогов 11 фирмами семьи Зеленских в 2014-18 гг. С начала войны – Украина увидела из всех их доходов только 1 миллион 240 тысяч гривен. Компания «Рошен», к примеру, с 2014 по 2018 гг. перечислила в бюджет 6 миллиардов 364 миллиона гривен. Плюс полмиллиарда на благотворительность. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, спустя год после того, как украинцы еще и на парламентских выборах проголосовали за Зеленского, потому как не каждый и знал фамилий депутатов Зеленского, наконец-то появилась первая заметная ласточка процесса, который похоронит рейтинг Зеленского.

То, о чем эксперты писали с прошлой весны: падение рейтинга Зеленского начнется только с появлением на телеканалах масштабного компромата. До того рейтинг может проседать и подниматься, но принципиально своих позиции Зеленский не сдаст.

«Ну что же: первый пошел. Да, это пока только «5 канал». Зато компромат добротный, масштабный, на реальных фактах и в наиболее чувствительной для избирателей сфере. Эта осень будет очень сложной для Зе-команды», – резюмировал политолог.