Конфликт России и Украины станет одним из главных на повестке дня Европарламента Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами » Женщина стала самой богатой в мире после развода Состояние бывшей жены богатейшего человека мира Джеффа Безоса Маккензи, увеличилось до 65,2 миллиарда долларов вечером 13 июля. Об этом сообщил журнал Forbes. Таким образом, в 18:30 по московскому времени Безос стала богатейшей женщиной в мире, обогнав внучку основателя L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майер. Однако утром 14 июля состояние Безос сократилось до 60,8 миллиарда долларов, и Бетанкур-Майер вернула себе лидерство. 12 июля Маккензи Безос стала богатейшей женщиной в США. Акции Amazon за неделю, сo 2 по 9 июля, подорожали на 10 процентов. Состояние главы компании Джеффа Безоса выросло на 16,2 миллиарда долларов, до 188,2 миллиарда долларов. После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили 36 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое.

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