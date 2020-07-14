«Заражение» стал самым популярным фильмом за время карантина

Стало известно, что картина Стивена Содерберга «Заражение» оказалась наиболее популярной среди интернет-пиратов со времени начала пандемии коронавируса.

Напомним, «Заражение» вышло на экраны в 2011 году. Фильм рассказывает, как по всей планете распространяется смертоносный вирус. И хотя сюжет вымышленный, неудивительно, что в условиях нынешней планетарной эпидемии публика восприняла его за прорицание и взялась массово пересматривать.

Также в топ-10 самых популярных фильмов среди пиратов за первое полугодие 2020 вошли «Бладшот», который не успел толком пройтись в кинопрокате, так как релиз совпал с объявлением карантина, «Джентльмены» Гая Ричи, «Начало» Кристофера Нолана (последний, видимо, из-за ожиданий нолановского «Довода»).