Юлия Тимошенко считает легализацию игорного бизнеса узаконенным грабежом украинцев

Результатом принятия закона об игорном бизнесе станет фактически легализация грабежа украинцев мафией, причем речь идет не только о благосостоянии людей, для коррупционных состояний сознательно уничтожается культурная, духовная основа развития нашего народа.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Наши эксперты просчитали последствия принятия этого закона, и я теперь хочу сообщить, что для того, чтобы получить в бюджет четыре миллиарда гривен, о которых говорит президент, надо, чтобы украинцы проиграли 82 миллиарда гривен», — заявила Тимошенко.

В то же время, по ее словам, закон предусматривает освобождение игорного бизнеса от налогов.

«Украинцы тяжело работают в аграрном секторе, тяжело работают на заводах, предприятиях, зарабатывая эту несчастную копейку для своей семьи. А мафии теперь этим законом отдаются миллиарды для того, чтобы просто снять с людей эти деньги в беззаконный способ», — добавила Тимошенко.

Напомним, что сегодня, 14 июля, Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.