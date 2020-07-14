В старом саркофаге любовницы фараона нашли секретный тайник В Тихом океане обнаружена «пустыня» с самой чистой морской водой в мире » Яйца и овощи: диетологи рассказали, как похудеть на 10 килограмм за неделю Быстро сбросить лишний вес поможет особая диета, в основе которой лежат овощи и вареные яйца. Диетологи обещают, что такая диета не заставит голодать и поможет сбросить до 10 килограммов за неделю, пишут «Дни».

Основной продукт – яйца. В них много белка, ,витаминов, полезных жиров и минералов. Также они содержат кальций, цинк ,железо. При этом в одном яйце всего лишь 70 Ккал. Первые два дня Завтрак 2 вареных яйца вкрутую и овощи; Обед

Овощи на пару; Ужин

Отварная курица и салат. Третий и четвертый день Завтрак: 2 вареных яйца вкрутую и овощи, Обед

Помидор, нежирный сыр, Ужин: Отварная курица и салат. Пятый и шестой день На завтрак 2 вареных яйца вкрутую и фрукты;

На обед овощи,

На ужин отварная курица. Последний день На завтрак: 2 вареных яйца вкрутую;

На обед: 2 яйца вкрутую и тушеные овощи;

На ужин тушеная рыба и салат.

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