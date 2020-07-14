Яйца и овощи: диетологи рассказали, как похудеть на 10 килограмм за неделю

Быстро сбросить лишний вес поможет особая диета, в основе которой лежат овощи и вареные яйца. Диетологи обещают, что такая диета не заставит голодать и поможет сбросить до 10 килограммов за неделю, пишут «Дни».
Основной продукт – яйца. В них много белка, ,витаминов, полезных жиров и минералов. Также они содержат кальций, цинк ,железо. При этом в одном яйце всего лишь 70 Ккал.
Первые два дня
Завтрак
2 вареных яйца вкрутую и овощи;
Обед
Овощи на пару;
Ужин
Отварная курица и салат.
Третий и четвертый день
Завтрак:
2 вареных яйца вкрутую и овощи,
Обед
Помидор, нежирный сыр,
Ужин:
Отварная курица и салат.
Пятый и шестой день
На завтрак 2 вареных яйца вкрутую и фрукты;
На обед овощи,
На ужин отварная курица.
Последний день
На завтрак: 2 вареных яйца вкрутую;
На обед: 2 яйца вкрутую и тушеные овощи;
На ужин тушеная рыба и салат.
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