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Яйца и овощи: диетологи рассказали, как похудеть на 10 килограмм за неделю

Быстро сбросить лишний вес поможет особая диета, в основе которой лежат овощи и вареные яйца. Диетологи обещают, что такая диета не заставит голодать и поможет сбросить до 10 килограммов за неделю, пишут «Дни».
Основной продукт – яйца. В них много белка, ,витаминов, полезных жиров и минералов. Также они содержат кальций, цинк ,железо. При этом в одном яйце всего лишь 70 Ккал.

Первые два дня

Завтрак

2 вареных яйца вкрутую и овощи;

Обед
Овощи на пару;

Ужин
Отварная курица и салат.

Третий и четвертый день

Завтрак:

2 вареных яйца вкрутую и овощи,

Обед
Помидор, нежирный сыр,

Ужин:

Отварная курица и салат.

Пятый и шестой день

На завтрак 2 вареных яйца вкрутую и фрукты;
На обед овощи,
На ужин отварная курица.

Последний день

На завтрак: 2 вареных яйца вкрутую;
На обед: 2 яйца вкрутую и тушеные овощи;
На ужин тушеная рыба и салат.

14 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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