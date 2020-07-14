ВВП Британии в 20г может упасть на 14%

Британская экономика в этом году может сократиться более чем на 14%, а государственные заимствования — приблизиться к 400 миллиардам фунтов стерлингов ($500 миллиардов), если ущерб от коронавируса будет долгосрочным, предупредили во вторник экономисты, отслеживающие состояние государственных финансов, сообщает Рейтер.

Бюро бюджетной ответственности сообщило, что в рамках базового сценария, предусматривающего умеренный ущерб, ВВП снизится на 12,4%, при более существенном ущербе — на 14,3%.

При “оптимистичном сценарии”, который, согласно экономистам, является обновлением единственного сценария, представленного в апреле, ВВП сократится на 10,6%, в то время как государственные заимствования ограничатся 263 миллиардами фунтов.