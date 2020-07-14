В Тихом океане обнаружена «пустыня» с самой чистой морской водой в мире

Мощные течения, которые образуют круговорот, вовлекают в него плавающий мусор, который остается на границах области. До любой суши слишком далеко, поэтому здесь нет ни людей, ни морских обитателей, так как нет пищи для них. Высокий уровень ультрафиолета буквально выжигает воду у поверхности, поэтому планктона здесь тоже нет.
Во время экспедиции немецкого исследовательского судна FS Sonne, которое проходило через круговорот с декабря 2015 г. по январь 2016 г. из Чили в Новую Зеландию, ученые нашли в здешней воде всего 20 видов бактерий. Они опускали ловушки на глубины от 20 до 5000 м и везде видели, фактически, пустоту. И поэтому пришли к выводу, что эти воды можно считать самыми чистыми в мире из-за их экстремальных физико-химических условий.
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