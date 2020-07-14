В Тихом океане обнаружена «пустыня» с самой чистой морской водой в мире

Тем, кто устал видеть, как человечество загрязняет Мировой океан, для душевного успокоения стоит совершить путешествие в Южно-Тихоокеанский круговорот. Это пространство площадью 37 млн кв. км, посреди которого находится «точка Немо» – океанический полюс недоступности. Именно сюда сбрасывают отработанные спутники, отчасти потому, что не боятся никому навредить – данное место считается необитаемой пустыней. И ученые Британии подтвердили — здесь самая чистая вода.



Мощные течения, которые образуют круговорот, вовлекают в него плавающий мусор, который остается на границах области. До любой суши слишком далеко, поэтому здесь нет ни людей, ни морских обитателей, так как нет пищи для них. Высокий уровень ультрафиолета буквально выжигает воду у поверхности, поэтому планктона здесь тоже нет.

Во время экспедиции немецкого исследовательского судна FS Sonne, которое проходило через круговорот с декабря 2015 г. по январь 2016 г. из Чили в Новую Зеландию, ученые нашли в здешней воде всего 20 видов бактерий. Они опускали ловушки на глубины от 20 до 5000 м и везде видели, фактически, пустоту. И поэтому пришли к выводу, что эти воды можно считать самыми чистыми в мире из-за их экстремальных физико-химических условий.