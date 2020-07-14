В старинной синагоге нашли сундук с артефактами

Во время раскопок старинной синагоги в городе Малопольске (Польша) археологи нашли деревянный сундук, в котором обнаружили примерно 350 разнообразных предметов. Здесь были подсвечники, серебряные чаши, отдельные детали для люстр, посуда и многое другое. Последние владельцы этих вещей аккуратно упаковали артефакты в сундук длиной 130 см, шириной 70 см и высотой 80 см. Несмотря на то, что древесина истлела, содержимое хорошо сохранилось.

Поскольку предметы относятся к разным векам, определить время, когда был спрятан сундук, оказалось непросто. Большинство находок изготовлены в XIX веке, были также обнаружены значки офицерских фуражек с инициалами австро-венгерского императора Франца Иосифа. Головные уборы однозначно могли попасть в сундук на рубеже XIX–XX вв.

Синагога, расположенная Малопольске, построена во второй половине XVIII в. Храм находится в районе, ранее принадлежавшем еврейской общине. В 1914 году город заняли русские войска после отступления австро-венгерской армии. Во время Второй мировой войны сооружение разрушили, оставшиеся помещения использовали в качестве склада.