«Слуга народа» планирует пересмотреть условия Соглашения с ЕС

В Верховной Раде призвали начать дискуссию касаемо пересмотра условий Соглашения об ассоциации в экономической части, а европейский вектор продолжает оставаться основным. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Так, отвечая на вопрос о том, совпадает ли его точка зрения с позицией профильного министерства и готово ли правительство это делать, он ответил: «пока, насколько я вижу, совпадает».

«Дело в том, что прост с закрытыми глазами подписывать все, на чем есть штамп Европейского Союза, мы не можем, так как это приводит к полному дисбалансу в экономической системе», — добавил он. Со слов депутата, у него был разговор с представителями одной из ключевых стран ЕС, которые использовали слово «замечательный» относительно описания нашей торговой динамики с ними.

«Если взять слайды, которые они показывали относительно товаров, которые мы экспортируем, а какие — они к нам, то эта динамика выглядит так: у нас на первом месте по экспорту — зерно, после этого — масло, животные жиры, злаки и минералы, дерево, железная руда. То есть большинство — это сырье. У них — бойлеры, обогреватели, электрическое оборудование, автомобили и запчасти к самолетам», — рассказал он.