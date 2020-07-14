«Роскосмос» назвали неважной компанией для НАСА

«Роскосмос» не имеет практически никакого значения для планов НАСА по освоению Луны, пишет Ars Technica.

«Российская космическая программа в настоящее время не играет никакой конкретной роли в планах НАСА по исследованию космоса за пределами низкой околоземной орбиты», — подчеркивает американское издание.

Там же отмечается, что планы России по возможному созданию шлюзового модуля для международной окололунной станции Gateway еще не утверждены.

Таким образом в Ars Technica отреагировали на июльские заявления гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В самом популярном комментарии под заметкой издания отмечается, что «проблема России в том, что она отчаянно хочет, чтобы к ней относились как к равной», хотя реальный вклад страны в программу Международной космической станции (МКС) сопоставим с японским. Во втором по популярности комментарии отмечается, что космическое сотрудничество России и Китая, если и будет иметь место, то окажется «символическим».