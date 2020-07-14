Предсказано будущее Windows — закат

Переход Apple на собственные процессоры для компьютеров серьезно повлияет на ОС Windows и рынок ARM-процессоров. Об этом в своем блоге Monday Note заявил бывший исполнительный директор Apple Computers Жан-Луи Гассе (Jean-Louis Gassée).

По оценке Гассе, компьютеры Mac на процессорах Apple Silicon поднимут планку портативных ПК и заставят другие компании активнее конкурировать за долю на рынке. Выход новых Mac будет способствовать исчезновению дуополии на рынке ARM-процессоров и ослаблению позиций Microsoft и Intel. Также Microsoft придется модернизировать и оптимизировать Windows для портативных устройств.

«Либо забудьте о Windows на ARM и уступите будущее для компьютеров Apple, либо двигайтесь вперед», — призвал Microsoft Гассе. По его словам, компании придется улучшать совместимость приложений на Windows и предлагать серьезную альтернативу компьютерам Mac. «Apple не только выпустит лучшие Mac, но и заставит Microsoft оптимизировать как аппаратную, так и программную части Windows на ARM», — заключил предприниматель.

Жан-Луи Гассе заявил, что второй крупнейший игрок на рынке процессоров — Intel — сейчас находится в более худшем положении, чем когда он потерял влияние на рынке смартфонов. По мнению предпринимателя, из-за дуополии Intel-Windows компания зарабатывала серьезные деньги на инфраструктуре x86, которую Гассе считает устаревшей.