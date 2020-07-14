Почему люди играют в игры?

В нашей современности игра – это не просто забава, это жизненная необходимость. Наверное, нет ниодного человека, который хотя бы время от времени не окунался в мир игры. Тем более что сейчас все на любой вкус и цвет! Кроссворды или различные головоломки сейчас найдутся в любом смартфоне. Даже самые маленькие сейчас читают первые слова на планшете. Играют все, независимо от возраста или своих увлечений! Почему? Этому есть логическое объяснение длинною в 9 пунктов, а каждый, наверняка, дополнит своим.

Все любят отдыхать и получать приятные эмоции.

Игры дарят положительные эмоции – это факт! А также, играя в игру, погружаешься в нее. Таким образом, отвлекаешься от проблем, завала на работе, горы немытой посуды или несданного отчета. Если хочется играть в игру, значит, она нравится и приносит положительный заряд. Главное, не втягиваться так, чтобы проблем и недоделок было еще больше. Все в меру: поработал – отдохнул.

Приятно получать награды, похвалу и бонусы.

Каждый любит, когда его хвалят. Еще лучше, когда за хорошо проделанную работу или достижение чего-либо давали вознаграждение. Сделал сложный проект – получи награду в виде повышения зарплаты, выполнил в срок все поставленные задачи – вот тебе бонус, получаешь премию, а если перевыполнил план – отправляйся в отпуск, когда захочешь. Да вот только не все так просто. Зарплату уже добавляли полгода назад, а в отпуск отпустить ценного сотрудника тоже нельзя. Вот в игре знаешь, что точно получишь за прохождение уровня или достижение очередной цели вознаграждение.

Интересно хранить и накапливать.

Играя в любую игру, мы сохраняем и накапливаем, что угодно: очки, игровые деньги, оружие, одежду, танки, дома и здания и т.д. А вот в реале люди перестали копить и собирать что либо. Хранить еду – не нужно при наличии такого количества магазинов, а собирать вещи в сундук – вообще глупо. Не говоря уже про деньги, которые есть от зарплаты до зарплаты, а любые сбережения долго не залеживаются. А как хочется иногда владеть хранилищем, заглядывать туда, гордится собой и приумножать.

Хочется постоянства и стабильности.

Иногда раздражает агрессивный мир, непонимание и неопределенность. Новости зачастую пугают, на работе текучка, цены не стоят на месте, да и людей меняют обстоятельства. А так хочется стабильности. Что касается игры, то все они с правилами, которые нельзя нарушать, а если нарушишь – получай по заслугам. Все по полочкам, ясно и понятно, а главное справедливо. В любой игре свои рамки, законы, их знаешь и принимаешь.

Нужна борьба и достижение целей.

Люди – социально-зависимые существа. Каждый хочет занять место под солнцем: получить желаемую должность, добиться успеха в каком-либо направлении, прославится или самоутвердится. В играх всегда есть цель, к которой стремительно продвигаешься, это захватывает. Но, главное даже не победа и выигрыш, важно – сам процесс борьбы. Когда место в жизни уже четко определено и все идет размерено, своими темпами, в игре есть прекрасная возможность – изменять обстоятельства, реализовывать любые планы, строить места мечты и даже завоевывать.

Душа требует куража, азарта, адреналина.

Одно из самых неоднородных человеческих эмоций – азарт, предвкушение успеха. Именно ожидание чего-то приятного, не зная точного исхода любой ситуации, привлекает многих. Неудивительно, что такие сайты как casinostest.de пользуются огромной популярностью. Главное решиться на риск и надеяться на отличный результат. Да, конечно, в жизни мы часто принимаем решения, что-то меняем, что-то пробуем. Но все согласятся, что до принятия любых действий мы все сто раз взвешиваем и обдумываем, сводим любой риск к минимуму. Поэтому пропадает именно та эмоция неопределенности, тот самый азарт. Вот с помощью игры любой может почувствовать себя более решительным, таким смельчаком, принимающим рисковые решения. В любой игре есть своя “лотерея”, на каких-то уровнях бесконечно везет, а другой трудно пройти, так как не подфартило. Вот поэтому и хочется пощекотать нервы и получить заряд адреналина, испытывая судьбу в казино. Не говоря уже об эмоциях, когда срываешь какой-нибудь Джек-пот или переходишь на долгожданный уровень.

Развиваем воображение и фантазию.

Все любят смотреть фильмы и сериалы, фантазировать, предугадывать разворот событий. Можно поставить себя на место главных героев и представить свои действия в той или иной ситуации. А вот в отличие от кино, в игре можно самому влиять на сюжет. Не только наслаждаться эмоциями и достижениями героев, но и влиять на них. Игра заставляет работать воображение.

Важно чувствовать “внутреннего ребенка”.

Порой забываем прислушиваться к своему “внутреннему ребенку”, забывая о простых вещах, которые могут приносить радость. Теряя с ним связь, загоняемся в рамки, ограничиваемся своими страхами, делами, предрассудками и постоянными мыслями обо всем. Поэтому часто испытываем усталость и подвергаемся стрессам. Игра – это, как связь с собой в детстве, в котором легче воспринимаешь мир, умеешь видеть хорошее и получаешь удовольствие от любимых занятий, не только от игр.

Можно интересно проводить время и узнавать что-нибудь новое.

“Век живи – век учись” гласит пословица, а ведь правда постоянно учишься, узнаешь новое, накопляешь опыт, удивляешься прогрессам и быстро втягиваешься. Игры – это тоже обучение чистой воды, прокачка новых навыков и знаний. Да, некоторые знания нигде больше и не понадобятся, лишь только в игре. Но все равно они будут, и в какой-то мере полезны. А также игры привлекают своей новизной, графикой, оформлением, игровой механикой.