Новый министр обороны Украины перестал закупать боеприпасы перед лицом обострения с Кремлем

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.

Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.

Ключевая проблема — не закуплены минометные мины 120 мм — основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят — мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот — ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет. Чем только не стреляют на фронте — минами разных серий, разной массы, пристрелку такими минами вести очень трудно.

Мины 82 мм — не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку — это следствие некачественных боеприпасов.

Гранаты ВОГ — ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов — нет.

Снаряды 122 мм и 152 мм — ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов — нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?