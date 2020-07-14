Новый министр обороны Украины перестал закупать боеприпасы перед лицом обострения с Кремлем

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема — не закуплены минометные мины 120 мм — основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят — мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот — ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет. Чем только не стреляют на фронте — минами разных серий, разной массы, пристрелку такими минами вести очень трудно.
Мины 82 мм — не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку — это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ — ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов — нет.
Снаряды 122 мм и 152 мм — ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов — нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
О таком не стоит писать в прессе. однако как по-другому повлиять? Вся вертикаль обороны страны в вопросе боеприпасов и поставок необходимых вооружений оказалась совершенно недееспособной, уже июль, уже прошли все разумные и неразумные сроки изучения дел и внимания к проблемы.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная армия в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте. Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность — это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет.
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