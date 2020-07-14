Названы продукты которые могут ослабить иммунитет человека

Врачи не устают предупреждать, что от того, как питается человек, напрямую зависит состояние его иммунной системы. Есть продукты, способствующие укреплению иммунитета, что делает нас менее уязвимыми для множества заболеваний.

Вместе с тем некоторые продукты ослабляют наш иммунитет. Вернее, их чрезмерное употребление негативно отображается на состоянии нашей иммунной системы. Один из таких продуктов — твердый сыр. При употреблении этого продукта очень важно помнить о чувстве меры.

Также не стоит насыщать свой рацион мясными блюдами. Такая пища считается «тяжелой», поскольку организму требуется достаточно большое количество энергии на ее переваривание. Соответственно, если человек заболеет, энергии для борьбы с недугом может и не хватить.

Колбасы и колбасные изделия ослабляют иммунитет из-за присутствия в их составе глутамата натрия. Чем больше его в составе колбасы, тем меньше становится сопротивляемость организма разного рода вирусным и бактериальным инфекциям.