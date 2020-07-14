«Миссию невыполнимую 7» не будут снимать в Украине

Съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» пройдут не в Украине. В октябре прошлого года известный голливудский актер Том Круз приехал в Украину, где посетил несколько городов, включая Киев.

Вместе с режиссером фильмов «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия» Кристофером Маккуорри Том Круз встретился с президентом Владимиром Зеленским. Основной целью визита голливудских знаменитостей в Украину стал поиск кинематографических локаций. Фанаты фильма сразу же предположили, что именно в Украине и будут сняты некоторые эпизоды из предстоящих частей боевика «Миссия невыполнима».

Однако режиссер Кристофер Маккуорри заявил, что культовую киноленту не будут снимать в Украине. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту Артему Заяцу.

«Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию… Но засада со съемками «на выезде» [за пределами США] такова, что… вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы просто… мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине», – рассказал Кристофер Маккуорри.

Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» пройдут в других европейских локациях и на других киностудиях.