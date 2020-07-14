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Миллионеры из США и Европы попросили обложить их налогами

Более 80 миллионеров со всего мира попросили лидеров стран ввести повышенный налог на их состояния. Тем самым магнаты хотят помочь правительствам бороться с последствиями коронавируса для экономики.

Как пишет The Guardian, письмо с таким призывом подписали миллионеры из США, Великобритании, Германии и других стран. В их числе — один из основателей компании Ben & Jerryʼs Джерри Гринфилд, внучка соучредителя Walt Disney Company Эбигейл Дисней, один из богатейших жителей Новой Зеландии Стивен Тиндал и другие.

В послании на сайте Millionaires for Humanity отмечается, что из-за пандемии около 500 млн человек могут столкнуться с бедностью. Поэтому власти стран должны взять на себя ответственность за сбор средств и их справедливое распределение.

«У нас есть много денег, которые столь остро сейчас необходимы, пока мир будет оправляться от этого кризиса», — отметили авторы.

14 июля, 2020 | Category: Статьи ﻿
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