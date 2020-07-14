Малыш Йода теперь существует во вселенной Marvel

Сразу после выхода на экраны сериала «Мандалорец» фанаты буквально влюбились в очаровательного спутника героя Педро Паскаля — Малыша Йоду. Таинственный пришелец стал поводом для появления множества теорий, но доподлинно о нем практически ничего неизвестно, кроме того, что крошке уже 50 лет.

С тех пор как Disney объединил под одной крышей «Звездные войны» и вселенную Marvel, на страницах комиксов все чаще появляются любопытные пасхалки. Последней из них стало упоминание о Малыше Йоде в контексте приключений «Фантастической четверки».

По сюжету комикса, герои оказались на чужой планете, после того как у них закончился бензин, и пока взрослые разбирались с этим вопросом, Франклин и Валерия Ричардс умудрились пробраться в казино. Разумеется, поначалу им отказали во входе, но Франклин заявил, что они — представители инопланетной расы, называемой валерианцами, а потому на самом деле намного старше, чем кажутся. Конечно, Валерия потом спросила у брата, как охранник вообще мог на такое купиться, и тот ответил:

Раз уж Малышу Йоде может быть 50 лет…

Получается, что теперь спутник Мандалорца каким-то образом существует и во вселенной комиксов Marvel. Учитывая, что «Фантастическая четверка» славится множеством космических приключений, можно предположить, что однажды Мистер Фантастик вполне мог пересечься со вселенной «Звездных войн». Но пока этот момент не прояснится окончательно, упоминание о Малыше Йоде будет оставаться маленькой забавной пасхалкой.