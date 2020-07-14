Конфликт России и Украины станет одним из главных на повестке дня Европарламента

Одним из главных вопросов в период председательства Германии в Совете Европейского союза станут российско-украинские отношения. C таким заявлением во время вчерашнего заседания комитета по иностранным делам Европарламента выступил руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас.

«С моей точки зрения, мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить», — сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что переговорный процесс в «нормандском формате» о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже проходит достаточно медленно, полного прекращения огня на востоке Украины так и не достигнуто.

«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на востоке Украины станет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Маас.

Вместе с тем, глава МИД Германии удержался от ответа на вопрос о необходимости ввести дополнительные санкции против РФ за ее действия в Сирии.