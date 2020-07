В старинной синагоге нашли сундук с артефактами Раскрыта загадка появления Луны » Коломойский намерен заниматься производством снарядов вместе с фирмой, против которой СБУ открыло дело Фирма «Рокот-М», бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружение, основана совместно с американской Gray Fox. Эта американская компания в 2018-2019 годах сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 млн предоплаты. Теперь созданная группой Коломойского и Gray Fox совместная фирма «Рокот-М» хочет сама производить снаряды. В марте 2018 года государственный завод «Артем» заключил контракт на сумму $16,6 млн с американской Gray Fox Logistics (такого юридического лица не существует, это вымышленное имя, которым пользуется компания Gray Fox Aviation and Logistics, Inc). Завод в рамках секретного контракта заказал Gray Fox стратегически важную линию для изготовления крупнокалиберных снарядов, поскольку государственное производство этих боеприпасов осталось на оккупированной территории. В мае 2018-го «Артем» заплатил Gray Fox предоплату — $8,3 млн. Прошел год, но Gray Fox оборудование заводу так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019. После чего, в июне, СБУ открыла уголовное производство и в октябре 2019 задержала нескольких чиновников, причастных к заключению этого контракта. Сейчас это дело, с дополнительными, коррупционным статьям, передано в Национальное антикоррупционное бюро. А уже в январе 2020 родственная американская компания — Gray Fox International — создала две совместные фирмы с «группой Коломойского»: «Рокот-М» и «Таргет-М». В обоих фирмах Gray Fox выступает миноритарным основателем, мажоритарным являются нефтеперерабатывающие заводы из группы олигарха — ПАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ПАО «НПК — Галичина», а бенефициарами — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры. Фирмы Gray Fox International и Gray Fox Aviation and Logistics, Inc связаны, поскольку Gray Fox International в конце концов была перечислена предоплата в $8,3 по контракту с Gray Fox Logistics. Кроме того, обе компании возглавляет Чарльз Провини, который дважды приезжал на завод «Артем» для обсуждения контракта. Совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод «Артем», но не может это делать, поскольку Gray Fox не поставила заказанное по контракту оборудования.

