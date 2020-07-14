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Госсовет возьмет под контроль все органы власти РФ

Путинский госсовет, который кремлевская ОПГ манипулятивно завернула в обнуленную «конституцию», будет координировать деятельность всей системы власти на РФ.

Об этом уведомил т.н. сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Крашенинников: «Текста нет пока. Есть наработки, что Госсовет будет включать в себя в том числе губернаторов, представителей правительства, представителей администрации президента. Госсовет будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти».

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13059465.html

14 июля, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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