Госсовет возьмет под контроль все органы власти РФ

Путинский госсовет, который кремлевская ОПГ манипулятивно завернула в обнуленную «конституцию», будет координировать деятельность всей системы власти на РФ.
Об этом уведомил т.н. сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Крашенинников: «Текста нет пока. Есть наработки, что Госсовет будет включать в себя в том числе губернаторов, представителей правительства, представителей администрации президента. Госсовет будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти».
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13059465.html
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