Евро назвали новой тихой гаванью

Во время кризиса, вызванного пандемией, курс евро укрепился, а доллар начал терять свою ценность. Экономисты называют единую валюту новой тихой гаванью стабильности, пишет Focus.

Главной причиной стабильности евро является уверенность в способности Евросоюза вывести регион из рецессии. В марте курс резко упал с 52-недельного максимума в 1,1496 доллара до 52-недельного минимума в 1,0635 доллара. Однако в настоящий момент евро стоит 1,1400 доллара. С недавнего минимума в марте европейская валюта выросла на 6,4 процента.

В то же самое время в США в преддверии президентских выборов наблюдается неопределенность. Кроме того, ранее Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку почти до нуля, таким образом доллар не получил поддержки.

«К этому прибавляется, судя по всему, неконтролируемый ход пандемии в США, которая пошатнула уверенность населения в способность властей действовать правильно», — считают эксперты. Индекс доллара снижается уже три месяца подряд. В связи с этим трейдеры предлагают дополнительную наценку, делая ставку на евро.