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Ефремов пытался откупиться после ДТП. Видео попало в сеть

В Интернете появилось видео, на котором записана попытка актера Михаила Ефремова откупиться после совершенного ДТП. Роли был показан в эфире популярной программы.

На видео автоинспектор заполняет протокол в отношении актера. На записи слышен голос артиста, который произносит фразу: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Ранее в Сети появился ролик медосвидетельствования Михаила Ефремова. На записи артист показывает неприличный жест.

Михаил Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня. В результате аварии погиб второй участник ДТП, водитель фургона Сергей Захаров.

14 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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