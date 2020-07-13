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Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с победой на президентских выборах и пригласил посетить Украину.
«Искренне поздравляю господина президента Анджея дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее! » — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, действующий президент Польши Дуда победил во втором туре президентских выборов и останется на посту на второй срок.

13 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Мир, Новости, Украина ﻿
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