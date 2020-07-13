В НАТО заявили о рекордной активности российских подлодок в Атлантике

Россия резко увеличила активность флота подводных лодок в Атлантическом океане вблизи стран северной Европы, входящих в блок НАТО. Об этом в понедельник в интервью RND сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.«В последние годы мы регистрируем на севере Атлантики самую масштабную активность российских подлодок за все времена», -заявил он, добавив, что «Атлантика сохраняет центральное значение для оборонной доктрины НАТО.

Россия, по словам Столтенберга, развалила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разместив в Европе ракеты 9M729 (по классификации НАТО SSC-8).

«Размещение такого оружия, как ракеты SSC-8, является для нас особым поводом для тревоги. Мы обеспокоены использованием и других новых боевых систем», — сказал генсек НАТО.

Он добавил, что страны блока не стремятся к новой гонке вооружений и, наоборот, видят необходимость в заключении нового соглашения об ограничении ядерного арсенала.

Попытки заключить его на уровне России и США пока находятся в тупике. Последний двусторонний договор, ограничивающий число ядерных боезарядов, — СНВ-3, подписанный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в 2021 году.

Очередной раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности состоялся 22 июня в Вене. На продолжавшейся 10 часов встрече представители США снова потребовали, чтобы к обновленному договору присоединился Китай.

В Пекине это предложение решительно отвергли, предложив США для начала сократить свой ядерный ареснал до китайского уровня, то есть в 18 раз. По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), на начало 2020 года у КНР было 320 ядерных боеголовок против 5,8 тысячи у США и 6,735 тысячи у России.

Россия в свою очередь предложила США ввести мораторий на размещение ядерных ракет в Европе, как того требовал развалившийся договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но спецпредставитель Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил отказом.

По его словам, именно Москва развалила договор, по условиям которого Штаты в конце 1980х вывели с территории европейских членов НАТО ракеты «Першинг-2», способные достигать российской территории в считанные минуты.

Россия «разрушила договор», создав, испытав и разместив на своей территории запрещенную ракету SSC-8 (9М729), тогда как США «на протяжении более 30 лет соблюдали этот договор», заявил Биллингсли.

Он добавил, что большим арсеналом ракет средней дальности обладает Китай, и он не связан никакими ограничениями. «Я бы не стал тратить время на размышления о моратории: говоря по-простому, моратория не будет», — заявил Биллингсли.