Ученые доказали, что врать полезно для мозга

Исследования показали, что мошенничество в детстве повышает некоторые способности мозга и позволяет лучше понимать людей.

Ученые из Торонтского университета в Канаде пришли к выводу, что ложь положительно влияет на развитие человеческого мозга. Чем раньше ребенок освоит умение мошенничать, тем лучше. Об этом сообщает Medical Xpress.

Исследования доктора Канг Ли и его соавторов из Китая, Америки и Сингапура доказывают полезность умение обманывать.

Дети, которые прибегают ко лжи, превосходят своих сверстников в когнитивном развитии. В исследовании приняли участие 42 ребенка в возрасте около 3,5 лет из Китая. Детей разделили на две команды с равным количеством девочек и мальчиков.

Дети прятали в одной руке сладости, а взрослые пытались угадать, где угощение. Контрольная группа играла честно, а вторую научили мошенничать, чтобы всегда выигрывать.

Психологические тесты после этой игры показали, что «мошенники» стали лучше различать намерения людей. Также ученый утверждает, что ложь — это необходимая часть взросления, и чем раньше ребенок научится обманывать, тем лучше.