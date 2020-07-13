Тайна перевала Дятлова — официальную версию назвали «бредом»

Единственный из живых ныне поисковиков группы Дятлова Сергей Согрин отреагировал на официальную версию Генеральной прокуратура России о загадочной гибели туристов. В беседе с Life он назвал ее бредом «в стиле ТВ-шоу и диванных блогеров-теоретиков».

Он считает, что надзорному ведомству недостойно идти по пути «вот этих выдумок». «Почему не сказать истину? Нашему государству было бы на пользу подтвердить, что оно демократическое, что мы признали ошибки прошлых лет, что вот мы излагаем подлинную версию, которая, к сожалению, произошла», — сказал он.

По его словам, на самом деле тогда случилась техногенная катастрофа — на группу опустилось ядовитое облако, поэтому туристы были вынуждены резать палатки и покидать их, оставляя свои вещи, поскольку чувствовали удушье, а оставаться на месте было равносильно смерти.

Согрин также удивился тому, что во время расследования ни его, ни умершего Михаила Шаравина не вызывали на допрос как свидетелей тех событий.