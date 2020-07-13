«Реформы в Украине умерли, а слово Зеленского ничего не стоит» — западные СМИ

Ведущее американское издание The Washington Post публикует материал «Глава банка Украины подал в отставку и получил гроб как предупреждение. Это скандал, который угрожает экономическому здоровью ».

Издание пишет, что Украина ищет нового главу НБУ, однако те, кто желает подать свое заявление на замещение должности, должны быть осторожными.

Здесь потребуются крепкие нервы. Должность, по словам американского дневника, предполагает постоянные нападения со стороны телеканалов и влиятельных лиц.

Также здесь существует давление со стороны политиков. Проплаченные демонстрации вполне возможно придут к вашей двери. И это не теоретические угрозы. Издание сообщает, как к дому Якова Смолия, который оставил, по его словам, в результате давления на главу НБУ, принесли символический гроб. Все это, по мнению журнала, пробило еще одну «дыру» в обещаниях незапятнанного управления, которые звучали от президента Владимира Зеленского.

В конце концов, правительство Зеленского может предстать перед серьезным конфликтом с теми, в ком Украина нуждается больше. Речь идет про ее друзей в Европе, США и мировых финансовых учреждениях.

Кризис, связанный с НБУ, как отмечает американская газета, резко поднимает ставки в Украине. Согласно специалистами, сомнения в независимости украинского центробанка ставят под сомнение миллиарды потенциальной финансовой помощи от МВФ, а также Евросоюза.

По мнению эксперта в области новых рынков Тимоти Эша, нападение на центробанк идет со стороны влиятельного олигарха Игоря Коломойского в попытках вернуть контроль над его бывшим банком — «ПриватБанком», который был национализирован в 2016 году.

The Washington Post отмечает, что офис президента Зеленского настаивает на поддержке независимости НБУ одновременно решительно отрицая то, что Коломойский имеет влияние на государственный аппарат.

Издание попутно указывает, что именно Коломойский пытался избавиться Якова Смолия как главы НБУ. Представители Зеленского выразили даже свое удивление отставкой Смолия, отмечая, что никто его не заставлял. Однако сам Смолий утверждает обратное.

В то же время вашингтонское издание пишет, что версия событий согласно самым Смолием, впрочем, отличается от того, что звучит со стороны Зеленского. Яков Смолий говорит, что в разговоре с президентом поставил вопрос ребром, или Зеленский хочет или нет, чтобы он ушел, на что президент Украины ответил утвердительно.

Далее журнал ссылается на слова Ґесты Люнґмана, главы представительства МВФ в Украине, который подтверждает факт того, что руководство НБУ чувствовало политическое давление.

В дополнение, Тимоти Эш откровенно говорит, что похоже на то, что «реформы в Украине умерли». Более того, Эш говорит, что существует серьезное беспокойство тем, что мы становимся свидетелями возвращения к разрушительной экономической политики в Украине, в свое время проводил президент беглый Виктор Янукович.

Вашингтонский журнал отмечает, что временные рамки горькой отставки главы украинского центробанка являются определенным ударом для кредиторов, так как всего три недели назад Зеленский подписал меморандум с МВФ, согласившись на все условия для того, чтобы финансовая помощь начала поступать в Украину.

Учитывая это, газета приводит слова старшего исследователя Атлантического совета США Андерса Ослунда, который считает, что все это свидетельствует о том, что «слово Зеленского совершенно ничего не значит».