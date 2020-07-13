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Ольга Куриленко обворожила поклонников фото в купальнике

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко просто ошарашила фанатов новыми снимками в купальнике. Куриленко показала в своем Instagram новые снимки. На них актриса позирует в белом купальнике. Она дополнила свой образ легкой полосатой туникой в ​​трендовых коричнево-бежевых тонах.

«Наслаждаясь моментами!» — подписала фотографии Куриленко. Фоловеры отметили естественную красоту актрисы и отсутствие макияжа. «Потрясающая красота», «Просто божественно!», «Естественная красота просто потрясающая», — написали поклонники. Напомним, ранее Куриленко в соблазнительной позе показала тело в купальнике. Особенно понравился снимок мужской половине ее поклонников.

13 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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