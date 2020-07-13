Нетрезвый украинец пытался взорвать избирательный участок в Польше

В воскресенье, 12 июля, в Польше во время второго тура президентских выборов украинец в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать избирательный участок в Слупии Конецкий Свентокшиского воеводства

Об этом сообщает Wiadomosci.

Как сообщается, 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию службы спасения и пригрозил заминировать избирательный участок в Слупии Конецкий в случае, если к нему не приедет участковый. Позже оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали Украинская по месту его нахождения. В его крови было обнаружено почти 3 промилле алкоголя. Также пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако никаких взрывных устройств не нашли.

За такой поступок мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.