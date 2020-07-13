Коронавирус становится более заразным — ученые

Новые исследования показали, что коронавирус стал заразнее, а каждый инфицированный может заразить еще четырех человек.

Как сообщает South China Morning Post, об этом предупредил декан Медицинской школы Гонконга Габриэль Лэнг (Gabriel Leung) — эксперт, который консультирует власти Гонконга по вопросам COVID-19. Ученый процитировал международное исследование, в котором предполагается, что самый распространенный на сегодня штамм коронавируса теперь заразнее на 31% благодаря генетической мутации.

Другое исследование подтвердило тенденцию повышения заразности. Если марте один носитель в среднем заражал еще двух-трех человек, то сейчас — около четырех. Однако нет свидетельств того, что вирус стал более смертельным. Однако, по мнению Ленга, Гонконг входит в серьезную фазу кризиса здравоохранения. Напомним, по состоянию на утро 12 июля в всем мире зафиксировали 12717908 случаев коронавирусной инфекции — на 219 000 больше, чем сутками ранее. Жертвами болезни во всем мире стали 565 138 тысяч человек. 7005299 больных выздоровели.