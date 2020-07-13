Как разобрать, упаковать и перевезти мебель?

Во время переезда и перевозки мебели иногда возникает потребность разобрать угловой шкаф. Делать подобные манипуляции следует не меняя положение корпуса. Все дело в том, что в силу особенностей конструкции подобные изделия отличаются высокой устойчивостью. Поэтому их не нужно класть на пол для разборки. В остальном же они разбираются, как и любой другой шкаф.

Как разобрать шкаф купе для его перевозки?

По опыту компании Грузар, самые большие сложности возникают, когда приходится работать с мебелью, где есть раздвижные двери. Но, перед тем, как начинать перевозку мебели gruzar.com.ua/perevozka-mebeli нужно озаботится фактом наличия упаковочных материалов. Как правило, это обычная полиэтиленовая пленка, пенопласт, гофрированный картон, поролон, воздушно-пузырчатая пленка и конечно же скотч. Не обязательно покупать сразу весь список, все зависит от того, какие грузы вы будет перевозить. К примеру, если у вас нет стеклянных поверхностей и других очень хрупких предметов вполне можно обойтись и без воздушно-пузырчатой пленки. Вы запаслись необходимой упаковкой, что же делать дальше?

Можно приступать непосредственно к разборке шкафа купе. Для этого освободите место на полу комнаты, ведь вам придется положить изделие на пол. Если же шкаф находится в коридоре или другом узком помещении, его нужно перетащить туда, где есть достаточно пространства. Такое изделие отличается большим весом, поэтому вы легко можете повредить напольное покрытие, когда будете осуществлять перевозку мебели. Чтобы такого не случилось можно использовать один хитрый способ. Подложите разрезанные напополам картофелины под ножки шкафа, а затем толкайте его в нужном направлении. Он с легкостью заскользит на картофеле и сохранит ваш пол в целости и сохранности.

Собственно говоря, передвижение — это самая большая сложность, которая может возникнуть во время перевозки мебели, вроде шкафа купе. Его разборка не составляет труда, главное, как говорилось выше, положить изделие плашмя на пол. Перед этим нужно снять некоторые части, а именно раздвижные двери и внутренние полки. Обратите внимание на то, что подобное изделие обладает множеством деталей, каждую из которых следует пометить маркером или стикером, таким образом вы не растеряетесь, когда дело дойдет до сборки и будете точно знать откуда какая часть. Помимо прочего, вы можете снять процесс разборки на видео или телефон. Такой подход и вовсе сведет к минимуму любые проблемы во время сборки.

Как погрузить шкаф купе?

Если вы полностью его разберете, до мельчайших частей, то погрузка и перевозка мебели такого типа не вызовет у вас никаких сложностей. Главное внимание стоит уделить раздвижным дверям, обычно это самая крупногабаритная и хрупкая деталь. Так, как их часто делают из стекла или со стеклянными вставками. Кроме того, есть и другие габаритные части, речь идет о задней и боковой стенках. Все их на ряду с дверьми нужно тщательно упаковать и правильно расположить в кузове грузового транспорта.

Обычно такие габаритные части выставляются вертикально вдоль борта и фиксируются специальными ремнями. Это очень важный момент, ведь во время перевозки мебели езда по даже самой ровной трассе сопровождается сильной тряской внутри кузова. В результате, все плохо закрепленные предметы могут сильно побиться. Что особенно неприятно, если речь идет о дорогостоящих изделиях. Как видите перевозка мебели имеет массу нюансов, которые неизвестны неподготовленному человеку. Если вы не хотите нагружать себя лишними задачами, вы всегда можете обратиться за услугами специалистов компании Грузар. Мы все сделаем за вас и без малейшего ущерба для вашего имущества.