Франция потребовала с Google деньги за новости

Правительство этой страны решило, что интернет-гигант должен платить местным производителям контента.

Французское ведомство по вопросам конкуренции (Autorité de la concurrence) решило, что Google должен платить издательствам и информационным агентствам за повторное использование их новостей и публикаций. Об этом сообщает Reuters.

Американская корпорация заявила, что будет соблюдать решение французского антимонопольного органа, которое последовало за жалобой профсоюзов, представляющих издателей французской прессы.

«Практика Google нанесла серьезный и непосредственный ущерб сектору прессы, в то время как экономическое положение издателей и информационных агентств и так нестабильно», – сказано в официальном заявлении французского ведомства.

В прошлом году Google прекратил показывать фрагменты новостей от европейских издателей в результатах поиска для своих французских пользователей. На этот шаг компания пошла, чтобы соблюсти новый европейский закон об авторском праве.